مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً حمل رقم 86/2019 منح بموجبه الضبطية القضائية لـ16 موظفاً وموظفة من العاملين بادارة مكافحة وغسل وتمويل الارهاب، وأوضح القرار الوزاري أنه يحق لموظفي التجارة من حاملي صفة الضبطية القضائية، في سبيل أداء واجباتهم ومهامهم الادارية حق دخول المحلات وحق التفتيش وحق اغلاق المحلات المخالفة في حدود ما قرره القانون في أوقات العمل الرسمي، وذلك وفق الاجراءات المتبعة في هذا الشأن، اذا ما قامت حالة تلبس. في حين أصدر قراراً وزارياً أخر أغلق بموجبه شركة عقارية، لمدة شهر، لمخالفة القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 والمتعلق بتنظيم الاعلانات التجارية وتسويق وترويج وبيع وشراء الأراضي، كما أصدر الوزير قراراً ثالثاً حمل رقم 100 لعام 2019، رفع بموجبه الحظر على استيراد منتجات أغذية الأطفال المنتجة من قبل شركة أجنبية.

