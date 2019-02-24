مال وأعمال

عدلت هيئة أسوق االمال بعض أحكام الكتاب الحادي عشر «التعامل في الأوراق المالية» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وقررت الهيئة تعديل الملحق رقم 1 بشأن تقييم الأصول العقارية، ليكون النص بعد التعديل، يتعين أن تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبة تعارض مصالح بينهما. وفي حال وجود شبهة تعارض مع البنوك المحلية، يتعين على الجهة اخطار الهيئة فور تحقق شبهة تعارض المصالح، ليتسنى للهيئة مراجعة الحالة، وتحديد الاجراء الأمثل للجهة نحو تقييم الأصول العقارية المعنية في هذه الحالة، كما يستوجب على الجهة أن تقوم باخطار هيئة سوق المال بشكل فوري بانتفاء حالات تعارض المصالح مع البنوك المحلية التي تقدم خدمة التقييم العقاري.

