مال وأعمال

علمت «النهار» من مصادرها ان حكومة الكويت تعكف في الوقت الراهن على التحول بشكل متزايد نحو القطاع الخاص كمصدر اضافي بديل للتمويل للمساعدة في سد الفجوة التمويلية وذلك في الوقت الذي تواجه فيه قيوداً على الموارد العامة والحيز المالي، مع ادراكها في الوقت نفسه لأهمية الاستثمار في البنية التحتية لمساعدة اقتصاداتها على النمو، حيث تحاول الحكومة بالعمل على التنويع الاقتصادي عبر خفض الحصة النسبية للناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط من خلال استكشاف شراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لادخال تكنولوجيا القطاع الخاص والابتكار في توفير خدمات عامة افضل من خلال تحسين كفاءة التشغيل والصيانة. ولفتت المصادر ان الحكومة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على انجاز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وفرض توقعات الميزانية عن طريق تحديد التكاليف المستقبلية لمشاريع البنية التحتية الحالية مع مرور الوقت، واستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

