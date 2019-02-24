مال وأعمال

توقع رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة، حدوث أزمة اقتصادية عالمية عام 2020 أسوأ من الأزمة الماضية عام 2008.

وقال أبو غزالة ان الأزمة المقبلة سيسفر عنها انكماش ضخم وغلاء في الأسعار مدعومة بتضاعف الدين العالمي والحرب التجارية بين أميركا والصين.

وقال «الدين العام العالمي يماثل 3 أضعاف الناتج القومي العالمي، الأزمة الاقتصادية المتوقعة ستستمر بين 3 و4 سنوات، الا أنه في المنطقة العربية من المتوقع حدوث نهضة اقتصادية عربية في 2024 بعد الأزمة العالمية»، بحسب أبو غزالة، كما توقع أبو غزالة عدم التوصل الى اتفاق قريباً بين أميركا والصين فيما يخص الحرب التجارية الدائرة بينهما.

