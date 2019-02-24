مال وأعمال

أفادت مصادر نفطية لـ«النهار» أن الجهاز المركزي للمناقصات وافق على تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بمناقصة «تعزيز وسلامة وتكاملية أداء الرصيف الشمالي» الانشائية لتسهيل تصدير النفط ومشتقاته حتى نهاية 2030، والتي طلبت شركة البترول الوطنية ترسيتها على شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا، باعتبارها أقل الأسعار المقدمة باجمالي 5.8 ملايين دينار.

ولفتت المصادر أن الجهاز أفاد بقرب التأمين الأولي للشركة المشاركة بالمناقصة، ومع افادة التقرير الفني الخاص بتقديم عطاءات المناقصة المرسل من شركة البترول الوطنية، قرر الجهاز بالأغلبية الموافقة على توصية البترول الوطنية بتمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة. من جهة أخرى وافق الجهاز على التوصية الخاصة بتمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة في مناقصة خط أنابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت، والذي تمت ترسيته على شركة المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة للمقاولات الوكيل المحلي لشركة لارسن اند تربو المحدودة بكلفة اجمالية 145.66 مليون دينار.