مال وأعمال

اكد تقرير «الشال» ان ما أشارت إليه وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر يناير 2019، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية 2018/2019 قد بلغت نحو 17.013 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 112.8 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/01/2019، نحو 15.867 مليار دينار أي بما نسبته نحو 119.1 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.318 مليار دينار، وبما نسبته نحو 93.3 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 69.1 دولارا خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2018/2019. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.146 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 114.588 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.772 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 396.5 مليون دينار عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.5 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/01/2019 نحو 11.560 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 2.159 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 13.719 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.372 مليار دينار ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 3.294 مليارات دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي شهر فبراير ومارس القادم، ونتوقع له أن ينخفض إلى ما بين 1-1.5 مليار دينار نتيجة استمرار أسعار النفط عند مستواها الهابط الحالي.

