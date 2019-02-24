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نيويورك - «رويترز»: لامست أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر وسجلت مكاسب لثاني أسبوع على التوالي بدعم من آمال بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستسفر قريبا عن اتفاق، رغم أن مستوى قياسيا جديدا لإنتاج الخام الأميركي كبح المكاسب.

ووصلت عقود مزيج برنت أثناء الجلسة إلى 67.73 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها في 2019، قبل أن تتراجع عن مكاسبها لتنهي جلسة التداول منخفضة خمسة سنتات عند 67.12 دولارا للبرميل. وينهي خام القياس العالمي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2 في المئة. وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا لتبلغ عند التسوية 57.26 دولارا للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 57.81 دولارا، وهو أيضا أعلى مستوى لها للعام.

وعلى مدار الأسبوع قفز الخام الأميركي 3 في المئة وسجل أعلى سعر عند التسوية في 2019. وتقلصت مكاسب النفط بفعل وصول إنتاج الخام الأميركي إلى مستوى قياسي مرتفع عند 12 مليون برميل يوميا وزيادة صادرات البلاد.

وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع بعد أن سجل انتاج الخام في الولايات المتحدة أعلى مستوى له على الإطلاق، رافعا الصادرات إلى مستوى قياسي والمخزونات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من فبراير لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 853. ومنذ بداية الشهر أوقفت شركات الحفر تشغيل تسعة حفارات نفطية. وهذه هى المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الحفارات لثلاثة أشهر متتالية منذ أكتوبر 2017، بعد أن تراجع بمقدار حفارين اثنين في ديسمبر و23 حفارا في يناير. وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 799 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنتاج في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

