مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتا في التداولات ليبلغ 66?69 دولاراً مقابل 66?58 دولارا للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط امس وسجلت مكاسب لثاني أسبوع على التوالي بدعم من آمال بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستسفر قريبا عن اتفاق رغم أن مستوى قياسيا جديدا لإنتاج الخام الأميركي كبح المكاسب.

وانخفضت عقود مزيج برنت لتنهي جلسة التداول منخفضة خمسة سنتات عند 67?12 دولاراً للبرميل وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا لتبلغ عند التسوية 57?26 دولارا للبرميل.

