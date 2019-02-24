مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوفد الصيني المفاوض مدد زيارته الحالية إلى واشنطن حتى العطلة الأسبوعية بعد محادثات «بناءة» متوقعا فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.

كان ترامب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض قبيل استقباله نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين ليو هي ضمن المفاوضات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية بأكثر من الضعف بداية الشهر المقبل.

وتوقع ترامب لقاء قريبا مع نظيره الصيني شي جين بينغ للتفاوض على النقاط الأصعب التي لن يتمكن الوفدان المفاوضان من حسمها وقال «أعتقد أنني والرئيس شي سننجز النقاط النهائية».

كما جدد ترامب تلميحه إلى أنه قد يمدد الموعد النهائي للتوصل إلى الاتفاق إلى ما بعد الأول من مارس إذا استدعى الأمر.

وتوقعت وسائل إعلامية أن تعقد قمة ترامب - شي في نادي الغولف الخاص بالرئيس الأميركي «مارالاغو» في ولاية فلوريدا الأميركية. وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد اكد ان هناك «تقدما حقيقيا» يتم احرازه فيما يتعلق بالمفاوضات مع الصين.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس نتورك» إن «التقدم ليس فقط حول قضايا التجارة.. ولكن حول حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري والاهم من ذلك تطبيق هذه الامور».

