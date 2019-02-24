مال وأعمال

يستقبل بنك الكويت الوطني عملاءه في فرع مطار الكويت الدولي على مدار الساعة خلال عطلة الأعياد الوطنية، ويقدم لهم مختلف الخدمات المصرفية التي توفرها فروع البنك المنتشرة في الكويت.

وينفرد فرع بنك الكويت الوطني في المطار بتوفير خدمة السحب الآلي المتعددة العملات والمتاحة أمام المسافرين بــــ 6 عملات عالمية رئيسية وهي: الدينار الكويتي، الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي والريال السعودي، حيث تم اختيار موقع هذه الأجهزة في منطقتي الوصول والمغادرة وذلك لضمان توفير الخدمة لجميع المسافرين سواء كانوا من عملاء الوطني أو البنوك الأخرى.

كما يتيح بنك الكويت الوطني لعملائه التحكم بحساباتهم وإدارة شؤونهم المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة الانترنت «الوطني عبر الانترنت» والأجهزة الذكية «الوطني عبر الموبايل»، إلى جانب الخدمة المصرفية الهاتفية التي تعمل على مدار الساعة لتلبية جميع احتياجات واستفسارات العملاء.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة الفروع المحلية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي «إن أجهزة السحب الآلي لدى البنك مستعدة بشكل مستمر لتلبية متطلبات العملاء سواء في الأيام العادية أو خلال العطل والمناسبات، ويأتي ذلك نتيجة للنظام الذي تعمل به شبكة أجهزة البنك وفق أحدث وأفضل التقنيات المصرفية وبأعلى درجات الأمان».

وأكدت العوضي حرص البنك على تعزيز دائرة انتشاره محلياً والالتزام ببقائه الخيار الأول لعملائه ولأن يكون الأقرب إليهم في جميع أماكن تواجدهم.

وأضافت العوضي أن البنك يعمل على متابعة أجهزة السحب الآلي ومراقبة الحدود النقدية بها وتغذيتها بشكل مستمر، خاصة في المناطق التي تتسم بزيادة إقبال العملاء على عمليات السحب مثل المجمعات التجارية والأسواق وأماكن التنزه، موضحة أن تغذية الماكينات لا تقتصر فقط على الأموال، ولكن يتم إمدادها أيضاً بالأوراق الخاصة بالمعلومات المصرفية عن الحساب. ويوفر بنك الكويت الوطني أرقام هواتف مجانية للتواصل مع عملائه خلال سفرهم إلى خارج الكويت، وذلك لمساعدتهم والرد على استفساراتهم المصرفية. حيث يوفر الوطني أرقام هواتف مجانية لعملائه للاتصال مع البنك على مدار الساعة.

ويسعى بنك الكويت الوطني إلى توفير أفضل تجربة سفر لعملائه من خلال الخدمات والعروض الحصرية والمتكاملة ليقدم لهم تجربة مصرفية فريدة ومميزة ومختلفة تلبي احتياجاته بشكل متكامل وتبدأ مع اتخاذه قرار العميل بالسفر وترافقه أثناء رحلته حتى يعود إلى الكويت مرة أخرى، كما يحرص البنك على سلامة العميل وضمان عدم تعرضه إلى مخاطر كالسرقة أو الاحتيال خلال سفره، حيث يوفر العديد من الإجراءات لحماية عملاءه المسافرين من مثل تلك العمليات.

