مال وأعمال

اكد تقرير شركة «Ofeed» ان الدولار شهد تذبذبا خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك في ظل محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى رغبة الأعضاء في تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة، إلى جانب التطورات الإيجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات شهد تذبذبا خلال الأسبوع الماضي فقد سجل أعلى مستوى عند 96.91 وأدنى مستوى عند 96.11 لتنحصر تداولات الدولار بين هذه المستويات.

أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي موافقة أعضاء البنك على وقف عمليات رفع أسعار الفائدة، وذلك في ظل مخاوف تباطؤ معدلات النمو وتراجع التضخم، كما أشار أعضاء البنك إلى ضرورة انهاء برنامج خفض الميزانية العمومية للبنك هذا العام.

البنك الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة في النطاق ما بين 2.25 في المئة و2.5 في المئة وذلك خلال اجتماعه الأخير في 30 يناير الماضي، وأظهر الأعضاء ضرورة العمل على إيقاف برنامج خفض ميزانية البنك الفيدرالي والتي كانت بمقدار 50 مليار دولار خفض في الشهر، وذلك بعد وصول ميزانية البنك إلى مستوى قياسي عند 4.5 تريليونات دولار في يناير 2015.

ميزانية البنك تقلصت لتصبح 4 تريليونات دولار خلال الفترة الحالية مع استمرار عمليات الخفض الدورية في الميزانية.

كما أظهر محضر اجتماع البنك أيضاً الرغبة في إيقاف عمليات الرفع التدريجي في أسعار الفائدة على الرغم من استمرار رؤية البنك لاستقرار معدلات التوسع في النشاط الاقتصادي في ظل انتعاش قطاع العمالة واقتراب معدلات التضخم من مستهدف البنك عند 2 في المئة. التوقعات في الأسواق الآن تشير أن عام 2019 بأكمله قد لا يشهد عمليات رفع لأسعار الفائدة، بل بدأ البعض في التوقع أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بالمقابل.

نتائج سلبية

التقارير الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأميركي أظهرت نتائج سلبية فيما يتعلق بمبيعات التجزئة خلال فترة الأعياد وأداء كل من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، لذا فضل البنك الفيدرالي اتباع سياسة الانتظار ومراقبة المستجدات خلال الفترة الحالية.

من جانب آخر، نجد أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مستمرة في التحسن وهو ما أشار إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه على استعداد لتأجيل الميعاد النهائي للمحادثات في 1 مارس القادم.

تسبب هذا في تذبذب مستويات الدولار خلال الأسبوع الماضي في ظل توقعات استقرار أسعار الفائدة الأميركية خلال عام 2019 بأكمله إلى جانب إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يجنب الأسواق عمليات الرفع في التعريفات الجمركية.

واستطاع اليورو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار وذلك بعد أسبوعين من الهبوط، يأتي هذا في ظل استقرار البيانات الاقتصادية عن منطقة اليورو وتذبذب مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسة الامر الذي فتح الباب امام اليورو للتعافي خلال الأسبوع الماضي.

مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 1.4 في المئة على المستوى السنوي خلال شهر يناير، ليماثل بذلك التوقعات والقراءة السابقة، كما ارتفع المؤشر الجوهري السنوي بنسبة 1.1 في المئة دون تغير عن التوقعات والقراءة السابقة.

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن ألمانيا خلال الربع الرابع أظهر في قراءته النهائية ثبات في معدلات النمو بنسبة 0.0 في المئة ليماثل التوقعات والقراءة السابقة، كما استقر قراءة المؤشر السنوي للنمو بنسبة 0.9 في المئة دون تغير عن التوقعات والقراءة السابقة. أما عن إحصائية IFO لمناخ قطاع الأعمال عن شهر فبراير فقد جاء بقيمة 98.5 أقل من التوقعات بقيمة 98.9 والقراءة السابقة بقيمة 99.3، في حين تراجعت إحصائية التوقعات إلى 93.8 من 94.3 والتوقعات عند 94.2. هذا وقد شهد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال شهر فبراير تحسن إلى المستوى 52.3 بعد ان كانت القراءة السابقة بقيمة 52.1 وكانت التوقعات بقيمة 51.4، بينما تراجعت قراءة مؤشر أداء القطاع الصناعي لتصل إلى 49.2 وكانت القراءة السابقة بقيمة 50.5.

من ناحية أخرى صرح عضو البنك المركزي الأوروبي أيوالد نوفوتني أن البنك الأوروبي قد يعيد النظر في توقعات النمو للاقتصاد الألماني، وأن البنك يأخذ في الاعتبار اتخاذ إجراءات مناسبة في القطاع الائتماني في حالة تراجع مستويات إقراض البنوك دون الرجوع إلى برنامج شراء الأصول.

تباطؤ معدلات النمو

ومن ناحية اخري خرج علينا رئيس البنك المركزي الياباني كورودا خلال الأسبوع الماضي بتصريحات ليشير خلالها إلى استعداد البنك لتقديم المزيد من التحفيز إذا تسبب الارتفاع الكبير في مستويات الين الياباني في التأثير السلبي على الاقتصاد وعلى مستهدف التضخم عند 2 في المئة.

الين الياباني تراجع مقابل الدولار بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع الماضي ليسجل زوج الدولار مقابل الين الياباني أعلى مستوى عند 110.95.

وأشار كورودا أن البنك سيتخذ حذره بشكل كبير بشأن تأثير اتخاذ المزيد من التدابير التحفيزية والمزيد من التخفيف في السياسة النقدية، خاصة بعد تضرر أرباح المؤسسات المالية بسبب سنوات من أسعار الفائدة شبه الصفرية.

البنك المركزي الياباني خفض أسعار الفائدة القصيرة وطويلة المدى وعمل على توسيع شراء الأصول المالية وتسريع عمليات طباعة النقد المحلي ليعمل على زيادة معدلات التضخم.

المخاوف الأخيرة في الأسواق بشأن تباطؤ معدلات النمو تسببت في اقتناع المشاركين في الأسواق أن البنك المركزي الياباني لن يقوم قريبا بالخروج من السياسة التسهيلية الحالية، خاصة أن العديد من البنوك المركزية العالمية مؤخرا قد لجأت إلى السياسة المتكيفة مع الأوضاع الحالية وتوقفت عن البحث عن تضييق السياسة النقدية. وقال كورودا إن بنك اليابان ليس لديه خطط الآن لوقف أو مراجعة مشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، على الرغم من الانتقادات المتزايدة مؤخرا بأن الوجود الضخم للبنك المركزي يشوه السوق.

تصريحات رئيس المركزي الياباني كورودا اليوم في البرلمان دفعت المشاركين في الأسواق إلى التخلي عن الين الياباني مع تزايد الاحتمالات من قبل البنك الياباني بزيادة التحفيز وبمعنى آخر زيادة المعروض من العملة اليابانية في الأسواق.

