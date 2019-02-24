مال وأعمال

سيخضع الدولار لاختبارات صعبة هذا الأسبوع حيث سينتظر المستثمرون نتائج المفاوضات الأميركية الصينية وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس النواب وتقرير الناتج المحلي الاجمالي.

كالعادة ستظل نتائج المباحثات التجارية هي المحرك الرئيس للأسواق حيث أن الوصول لاتفاق قبل ميعاد رفع الجمارك مرة أخرى من الولايات المتحدة على بعض السلع الصينية من شأنه أي يضع الدولار تحت الضغط السلبي والعكس صحيح.

ستتجه الأنظار كذلك هذا الأسبوع صوب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيث سيدلي بشهادته على تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. سيحاول المستثمرون معرفة أي تحديثات عن وضع الاقتصاد الأميركي ومن ثم التنبؤ بموعد رفع سعر الفائدة القادم خلال هذا العام. أما على صعيد البيانات الاقتصادية، قد يشير تقرير الناتج المحلي الاجمالي إلى مراجعة للأسفل ليسجل 2.5 في المئة نمو في الربع الرابع على أساس سنوي بالمقارنة بالنمو البالغ 3.4 في المئة المسجل في الربع الثالث. كذلك من الممكن أن يعطي إصدار بيانات قطاع التصنيع عن شهر فبراير صورة مبدئية عن ملامح نمو هذا القطاع في بداية العام الجديد.

