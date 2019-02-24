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لا يختلف اثنان على أن السفر في الطائرة والتحليق في الفضاء كسب للوقت، ولكن تبقى تجربة السفر عبر القطار فريدة، وخاصة مع القطار الازرق في جنوب افريقيا الذي يعد الاكثر اثارة في العالم حيث يدخلك القطار في عالم استثنائي مع متاهات الطبيعة الخلابة، لتباغتك الصور الخلابة للطبيعة التي يصعب ان تراها في مكان اخر بالعالم .

القطار الأزرق. وهو فندق على هيئة قطار ويعرف بالقطار الأزرق وتجوب رحلات كل أنحاء كيب تاون، بريتوريا، شلالات فيكتوريا وديربان، ويمكن للباحثين عن الترف والفخامة والروعة أن يقوموا بحجز جناح على متن ذلك القطار الفخم قبلها بوقت كاف والاستمتاع بواحدة من الرحلات السنوية إلى أماكن مثل الكلية الافريقية، سفاري الغولف، دار السلام وناميبيا. الفخامة تأخذ بعدا جديدا مع القطار الأزرق، ستشعر بذلك لحظة دخولك إلى صالات ما قبل المغادرة في بريتوريا أو كيب تاون. يبدأ الترحيب الجنوب أفريقي الدافئ برحلة يميزها الاهتمام الشخصي والتفاني في التفاصيل، رحلات القطار الأزرق، سواء كانت مقررة أو مستأجرة، تأخذ الضيوف خلال بعض المناطق الريفية الأكثر حبسا للأنفاس حول العالم. أن شركة Train Safaris متخصصة في السفر بالقطارات الفاخرة منذ 23 عامًا. نحن وكلاء مبيعات لكل من Blue Train وRovos Rail، سيقوم أخصائيو السفر لدينا بترتيب تذاكر السكك الحديدية الفاخرة الخاصة بكم، كما سيكونون على إستعداد لمساعدتكم في أي خدمات سفر قد تحتاجونها في الجنوب الافريقي. سيقوم خبرائنا بتفصيل عروض العطلات حسب احتياجاتكم وتفضيلاتكم .

خط القطار الأزرق بين بريتوريا وكيب تاون هو عبارة عن رحلة مدتها ليلتين وتمتد لمسافة 1600 كيلومتر (994 ميل)، ستستمتعون خلالها ببعض المناظر الطبيعية الأكثر تنوعًا وإثارة للمشاهد التي تقدمها شبه القارة الأفريقية، بما في ذلك رحلة خارج القطار في كيمبرلي لزيارة إلى متحف Big Hole and Diamond Mine. .

يعد مسار القطار الأزرق بين بريتوريا وهودسبروت تجربة فريدة من نوعها ويتم تشغيله بضع مرات في السنة فقط حيث تستمتعون بالمناظر الطبيعية الخلابة في طريقكم إلى حديقة كروجر الوطنية. سيكون من دواعي سرور اختصاصينا ترتيب رحلات سفاري ما قبل وبعد رحلة القطار.

أجنحة القطار الأزرق

يقدم القطار الأزرق نوعين من الأجنحة، الجناح الديلوكس والجناح الفاخر. يحتوي الجناح الفاخر المماثل في حجمه للجناح الديلوكس على حمام أكبر. خلال النهار، توفر أجنحة القطار الأزرق المفروشة والأنيقة كراسي استلقاء كبيرة تتمتع بإطلالات لا تضاهي على أفريقيا. مع حلول الليل، تتحول الأجنحة إلى غرف نوم فخمة ومضاءة بمهارة مع خيار إما سريرين مفردين (توأم) أو سرير مزدوج، مع ملاءات وأغطية أسرة من القطن الفاخر. يتم إيلاء اهتمام كبير لاحتياجات الضيوف. يوجد مكتب للكتابة بجوار النافذة، وتكييف للهواء يمكن التحكم فيه بشكل فردي، وهاتف، وخزنة، وجهاز تلفزيون مع قنوات الأفلام والموسيقى على متنه.

يمكنك حتى ضبط كاميرا الرؤية العينية ومشاهدة المسار امام القطار. يتوفر الموظفون المهنيون طوال مدة الرحلة لتلبية احتياجاتك. خدمة الغرف متوفرة في كل الأوقات. تحتوي جميع الأجنحة على حمامات خاصة مع أرضيات من الرخام وأكسسوارات ذهبية. يتم توفير مناشف بيضاء فخمة وكيمونو قطن ناعم ومجموعة من زيوت الحمام الفاخرة والصابون. تُطوى الأسِرّة خارج اللوحة لتخفي المقاعد الموجودة تحتها. قم فقط بالضغط على الجرس للمسؤول الخاص إذا كنت بحاجة إلى اعداد السرير خلال الرحلة. توفر جميع الأجنحة خدمة الواي فاي.

صالات القطار الأزرق

يحتوي القطار الأزرق على صالتين: الصالة الرئيسة وصالة النادي. تتمتع صالة النادي بأجواء أكثر ذكورية، ومن المتوقع أن تجد الراحة مع أولئك الذين يبحثون عن مكان هادئ لتناول الكونياك أو القهوة أو السيجار بعد العشاء. هذه المنطقة هي القسم الوحيد من القطار المخصص للمدخنين. يتم تقديم الشاي كل صباح في الصالة الرئيسة. جميع الصالات مزودة بأنظمة تكييف الهواء. في معظم رحلات المغادرة، يحتوي القطار الأزرق على سيارة مراقبة في الجزء الخلفي من القطار مع نوافذ كبيرة توفر إطلالات بانورامية على المناظر الطبيعية العابرة ومسارات السكك الحديدية.

المطبخ والعشاء

يتم إعداد جميع الوجبات الطازجة على متن القطار بواسطة طهاة تنفيذيين. تكمّل أنواع النبيذ الجنوب إفريقي المختارة بعناية المأكولات الذواقة التي يتم تقديمها في القطار الأزرق. يمكنك تذوق الطعام الرائع الذي يتم إعداده طازجًا في مطبخ على أحدث طراز حيث يمكن للطهاة الذواقة تلبية المتطلبات الغذائية اليومية. تلبي مقطورة الطعام احتياجات 42 ضيفًا في كل جلسة. يمكن لرواد المطعم المميزين الاستمتاع بأفضل خدمة من الدرجة الفضية والكريستالية حيث ملابس العشاء الرسمية تضيف إلى الفخامة.

