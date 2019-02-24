مال وأعمال

في الأسبوع الماضي، تمكن الذهب من تحقيق مزيد من الارتفاعات حيث سجل رقما قياسيا جديدا عند 1346 دولارا الأونصة مستفيدا من تراجع الدولار. يمكن أن يحصل الذهب على اتجاهه هذا الأسبوع من الحالة العامة في الأسواق مع استمرار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي بدورها سوف تؤثر على تحركات الأسهم العالمية والدولار. فيما يتعلق بالنفط، فقد واصل ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي في الأسبوع الماضي بدعم من تخفيضات العرض المستمرة من جانب منظمة الأوبك وانتعاش الآمال بانتهاء واشنطن وبكين من نزاعهما التجاري قريباً. في حالة استمرار ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، فمن المحتمل أن تؤثر سلبا على أسعار النفط، لكن حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق بعد المفاوضات الأميركية الصينية من شأنها أن تؤثر بشكل أكبر على أسعار منتجات الطاقة.

