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أكد الموسيقار مطر الكواري ملحن اوبريت «وطن واحد» الذي سيتم عرضه اليوم الاحد على مسرح عبدالعزيز ناصر في سوق واقف بالدوحة عمل تلحين الأوبريت على أسس ورؤية فنيّة ترتكز على قيم وجمال التخت الشرقي، ومزج فيها بين الفنون الكويتية والقطرية ليعكس روح المناسبة ومعاني التآخي والتلاحم والمحبة.

وأشار خلال حضوره الى بروفات الاوبريت إلى حرصه على الربط بين الفن القطري والكويتي والمزج بينهما ليكون ذلك إشارة على مدى التلاحم بين الشعبين ويوصل رسالة التآخي التي يستبطنها هذا العمل. وخلال حديثه لـ «النهار» قال: إن هذا العمل من الأعمال الضخمة التي نعبّر من خلالها عن حبنا لدولة الكويت الشقيقة ومدى اعتزازنا بها، فهي شقيقة الدم والتاريخ واللغة والعروبة والدين والجغرافيا والمصير الواحد. ومن هنا كان الاحتفاء بها وقد ارتكزت على بعض الأغاني الكويتيّة القديمة ذات الأثر الكبير ومزجت الإيقاعات المتنوّعة التي يتميّز بها أهل الكويت مع الإيقاعات التي اشتهر بها أهل قطر ليكون العمل رمزاً للوحدة والأخوة.

كما تقدم بالشكر الى المكتب الهندسي الخاص الذي نظم هذه الفعالية وأتاح لهم فرصة التعبير عن مشاعرهم الحميمة والجيّاشة بالمحبة لدولة الكويت.

اما مؤلف الاوبريت عبد الرحيم الصديقي فقد تحدث قائلا: الأوبريت محاكاة للأغاني الكويتية القديمة، حيث ارتأينا أنا والمؤلف تيسير عبدالله المؤلف المشارك معي بالأوبريت أن نقدّم الأوبريت في شكل محاكاة لهذا الطابع الغنائي القديم ومزجنا كلمات الأوبريت مزجاً متناغماً بعد أن وضعنا جميع الأفكار سوياً.

واضاف قائلا: قدمنا توليفة متنوّعة منها اللوحة الطفوليّة وومنها اللوحة الإنسانيّة ومنها محاكاة البحر، ومنها ما يعبّر عن المحبة بين الشعبين الشقيقين قطر والكويت. أما مخرج الاوبريت ناصر عبدالرضا فقد تحدث عن رؤيته الاخراجية قائلا: إنني أعمل على تقديم رؤية من خلال هذ الأوبريت بحيث تعكس الألحان والكلمات الجميلة التي قدمها الموسيقار مطر علي وعبد الرحيم الصديقي وتيسير عبدالله، على المسرح من خلال الديكور والرقصات والملابس والاستعراضات المختلفة بمعاونة فريق العمل بشكل كامل. وقال ايضا: وظفنا 120 شخصاً يشاركون في هذا الأوبريت لتقديم حالة محبة واحترام وتقدير وتهنئة لشعب الكويت الغالي علينا جميعاً خاصة ان العمل تطلب مجهوداً جباراً لكي يخرج بالشكل النهائي اللائق باسم دولة قطر وبأن يكون هدية لدولة الكويت واشكر المسؤولين عن هذه الفعالية على الثقة التي أولوها لنا لإخراج هذا العمل. يذكر ان الأوبريت من كلمات تيسير عبدالله وعبدالرحيم الصديقي، وإخراج ناصر عبدالرضا، ويشارك في الغناء كلا من فهد الكبيسي واصيل هميم وعيسى الكبيسي ويتكون الاوبريت من ست لوحات غنائية.

