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ضمن احتفالية «شعب واحد» شارك الفنان خالد دلوان بمصاحبة الفرقة الموسيقية التابعة لإذاعة صوت الريان حيث ادى مجموعة من الأغاني الوطنية الكويتية والقطرية وقد أعرب عن سعادته بالنجاح الجماهيري وإنه فخور بمشاركته في احتفالية «شعب واحد» التي تؤكد عمق الروابط الأخوية وقال عن تلك المشاركة: إنها مناسبة سعيدة أن نشارك أهلنا في دولة الكويت فرحتهم باحتفالاتهم الوطنية، وقد حاولت في الحفل أن أجمع بين ألوان غنائية من قطر والكويت، كما غنيت من التراث الغنائي الخليجي، مع الحفاظ على روح تلك الأعمال خاصة القديمة منها.

اما الفنان سليمان معيوف رئيس فرقة معيوف مجلي الكويتية والذي يشارك مع فرقته ضمن فعاليات «شعب واحد» حيث قال: نشارك للمرة الثانية في دولة قطر الشقيقة ونسعد دائما بمشاركة الجمهور القطري أما المشاركة في احتفالية «شعب واحد» فهي فخر لنا كفنانين كويتيين، وأنتهز هذه الفرصة كي اشكر الجمهور القطري المتذوق للفن، كما نشكر اللجنة المنظمة لهذه الاحتفالية على اتاحة الفرصة.. مشيرا إلى أن فرقة معيوف مجلي للفنون الشعبية تتكون من أكثر من أربعين عنصرا، يشارك منهم 26 عنصرا في هذه الاحتفالية، مرفوقين بآلة العود والمراويس والفنون البحرية والإيقاعات البرية. وتقدم الفرقة الفنون الكويتية مثل العرضة والفنون البحرية والعاشوري والأغاني الوطنية الكويتية.

وتابع: افتتحنا عروضنا الفنية في المسرح المفتوح بسوق واقف بعرضة بحرية ثم عرضة نجدية، ثم قامت الفرقة بغناء بعض الفنون منها العاشوري، والقادري، والسامري، بالإضافة الى فن الصوت والأغاني التراثية التي يشتهر بها مطربون خليجيون، مشيرا إلى أن الفرقة ستقدم أغنية خاصة بقطر وهي مفاجأة لم يعلن عن تفاصيلها.

ولفت مجلي إلى أن فن الصوت من الفنون المعروفة في الكويت، حيث لا تخلو فرقة شعبية من هذا اللون، مشيرا الى أنه قام بإدخال بعض الاَلات الموسيقية على هذا الفن، مثل العود والقانون والكمنجة، مؤكدا أن المبالغة في التطوير قد تفقد هذا الفن الأصيل رونقه.

