إضاءات

يقول الشاعر القدير بدر بورسلي في قصيدة «وطن النهار»:

وطني

وطني النهار

أنت النهار

يا وطني

أنت الأمل ليه هل

أنت النهار ليه طل

آه.. يا وطن

ياللي اتولد من جديد

أنت محيط الأرض يا موج البحار

وطن النهار

وياك

عبرت الزمن

الله شكثر يا كويت يا كويت

قلبي خفق يا كويت

شلتك بجوفي وطن

أنت الوطن بس أنت

أنت الأصل بس أنت

أنت الحياة بس أنت

غصب على الآلام

ترجع وطن من جديد

من جديد

هذه القصيدة الرائعة العامرة بالمفردة، الثرية بالمضامين، العبقة بشذى الوطن والانتماء، الموشاة عشقاً لهذه الأرض الطيبة المباركة، طرز حروفها الرائع بدر بورسلي، ليختصر كل الكلمات حينما يصف تلك الأرض بمحيط الأرض.

أي معان وأي دلالات وأي مضامين يذهب إليها بورسلي وهو يتغزل بالكويت الحبيبة.. وهي تعيش اليوم أعيادها.. وأفراحها الوطنية.

ونكرر.. وطني.. وطن النهار.. أنت النهار.. يا وطني.

وعلى المحبة نلتقي

