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مهرجان «شتاء طنطورة» يكرّم الفنان عبدالكريم عبدالقادر


«كونا»: قام نائب وزير الثقافة السعودي حامد بن محمد بتكريم الفنان الكويتي الكبير عبدالكريم عبدالقادر على مسرح «مرايا» ضمن مهرجان «شتاء طنطورة» في محافظة «العلا».
وأحيا الحفل الذي أقيم مساء امس الاول الفنانين ماجد المهندس وراشد الماجد حيث قدما عددا من أغنياتهما وكذلك من أغنيات الفنان عبدالكريم عبدالقادر.وكان مهرجان «شتاء طنطورة» الذي يضم مسرح «مرايا» انطلق في 19 ديسمبر الماضي واستضاف عددا من الفنانين والموسيقيين العالميين من ضمنهم أندريا بوتشيلي وياني وعمر خيرت وماجده الرومي ومحمد عبده وغيرهم من الفنانين والموسيقيين.


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