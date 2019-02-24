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وفد الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وصل هولندا


استقبل سفير الكويت في هولندا عبدالرحمن العتيبي وفد الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الذى يزور العاصمة الهولندية بمبنى السفارة الكويتية بمناسبة اعيادنا الوطنية وعيد التحرير ومرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفنان عبدالرسول سلمان بانه من الرائع ان تتزامن زيارة وفد الجمعية مع احتفالات دولة الكويت بالاعياد الوطنية المجيدة . حيث ستتزامن احتفالات سفارتنا في هولندا باقمة معرض لعدد بارز من اجيال الفن التشكيلي فى دولة الكويت وفرصة حقيقية للمتابعين والمهتمين في هولندا لرصد ومتابعة هذه الاعمال وتقديم صور مجددة واضافية لرصيد ابداع الانسان الكويتي . وترسيخ دور دولة الكويت كمنارة اشعاع وتوهج ثقافي في ظل سمو الأمير المفدى الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظهما الله .


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