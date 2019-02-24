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احتفلت ثانوية ماريا القبطية للبنات، التابعة لمنطقة حولي التعليمية، بعيدي الوطني والتحرير في ساحة المدرسة التي تزينت بأعلام الكويت، بحضور مديرة المدرسة منال المطيري وعدد من قيادات المنطقة والهيئتين التدريسية والادارية والطالبات.

اشتمل برنامج الحفل على السلام الوطني، وتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم وتحية العلم، ثم قدمت فرقة الموسيقى من ادارة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع مقطوعات ومعزوفات موسيقية لأغان وطنية تفاعل معها الحضور بالغناء ورفع العلم عاليا.

كما قدمت براعم روضة الوسن فقرة استعراضية غنائية في حب الوطن، ثم القت مديرة الثانوية منال المطيري كلمة استهلتها بتوجيه التهنئة الى الكويت، اميرا وشعبا وحكومة، بعيدي الوطني والتحرير، مؤكدة أن للمدرسة دورا كبيرا في زرع حب الوطن والولاء له والتضحية في سبيله في نفوس الطالبات. لافتة الى أن المدرسة اعتادت سنويا على مشاركة الدولة احتفالاتها مع طالباتها ومعلماتها، وخاطبت الطالبات قائلة: اعملن لترتقين بالكويت، واجتهدن لجعلها منارة تنير بين الشعوب الاخرى، وعلينا جميعا المداومة على العمل لنسير نحو الأفضل.

