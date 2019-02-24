عربيات ودوليات

بروكسل- كونا: تعقد القمة العربية الاوروبية في مدينة شرم الشيخ بمصر اليوم وسط ترقب لفتح آفاق في علاقات الجانبين باعتبارها اللقاء الاول و«التاريخي» الذي يجمع قادة دول الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي ونائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي ان جامعة الدول العربية هي «الشريك الاقرب لنا على المستوى الاقليمي والجغرافي والتاريخي والثقافي». واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي يعقد اجتماعات قمة مع دول آسيا والاتحاد الافريقي واميركا اللاتينية والصين والولايات المتحدة الا انه لم يعقد قط قمة مع الوطن العربي .

ونقل عن مسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي وصفه حضور قادة 24 دولة من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الذي يتألف من 28 دولة في شرم الشيخ بأنه «اشارة واضحة الى الاهمية الكبرى والقيمة التي توليها اوروبا لهذه القمة التي تعقد على مدى يومين». ورأى ان التعاون الوثيق بين الجانبين سوف يعزز النظام العالمي المرتكز على الانظمة التعددية مشددا على اهمية ايجاد حلول سلمية لجميع ازمات المنطقة.

الى ذلك كشفت صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية عن مسودة بيان للقمة قابلة للتعديل تتجنب القضايا الخلافية واعتبرت المسودة أن الوصول إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة يجب أن يكون بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بدءا بالنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي والتمسك بحل الدولتين وشددت على أهمية التمسك بالوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس واعربت عن القلق عن وضع غزة. كما دانت المسودة «كل أعمال العنف والإرهاب». وبخصوص سورية، شددت المسودة على اعتبار أن «أي حل دائم يستلزم انتقالا سياسيا حقيقيا،وأما بخصوص اليمن، فقد نصت المسودة على الترحيب باتفاق ستوكهولم وبقراري مجلس الأمن رقم 2451 و2452 والتعبير عن القلق إزاء الوضع الإنساني ودعوة «كل الأطراف المعنية من أجل العمل بشكل بناء للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة تكون لصالح الشعب اليمني.ونصت المسودة فيما يخص الموضوع النووي في المنطقة، على أهمية المحافظة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى هدف الوصول إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل.

من جهته أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن القمة تعتبر مساحة نادرة لحوار القادة بشكل منفتح في جميع القضايا التي تهم الجانبين وأضاف في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة امس أن «القمة غير معتادة في طبيعة عملها وتتعامل مع كل القضايا المهمة».وحول طبيعة الوثيقة التي سوف تصدر عن القمة، قال زكي «لاتوجد أوراق معدة مسبقا وإنما سيتم الاعتماد على تسجيل التوافق الذي ينتج عن الحوار المشترك وإصدار إعلان يترجم طبيعة العمل والتحرك المشترك». وعن شعار القمة «الاستثمار في الاستقرار» قال زكي «هو اختيار أوروبي- عربي، وتم الاتفاق عليه، وهو شعار جيد يحاول الجميع ترجمته على أرض الواقع».وعما إذا كانت نتائج مؤتمر دبلن التشاوري الذي انعقد لمناقشة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ستعرض على القمة أم لا قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية «هو اجتماع للمجموعة المهتمة بالدفاع عن السلام والانحياز لحل الدولتين، والهدف منه تشكيل نواة من المؤمنين بالحل، والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة».

