عربيات ودوليات

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري أن انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ يبعث بعدة رسائل للعالم كله في مقدمتها أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لها دورها الريادي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف حسب الله في بيان أمس، أن الرسالة الثانية تؤكد أن مصر أصبحت بلد الأمن والأمان والاستقرار وأنها ليست قادرة فقط على تحقيق الأمن والاستقرار، بل حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة شهد بها العالم كله في مواجهة الإرهاب والإرهابيين. وأوضح أن انعقاد القمة العربية الأوروبية ، تؤكد الزعامة العربية لمصر، وكذا ثقة الاتحاد الأوروبي في مصر، مضيفا أن انعقاد القمة تبعث برسالة ثالثة للعالم تتعلق بالترويج للسياحة المصرية عالميا، خاصة أن هذه القمة سيحضرها 28 رئيس دولة أوروبية، فضلًا عن 22 دولة عربية ما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ومن ثم يمثل دعاية وترويجا للسياحة المصرية. وأشار إلى أن الرسالة الرابعة تتمثل في معرفة الوفود العربية والأوروبية بما يتم على أرض مصر من مشروعات قومية كبرى ومن نجاحات كبيرة حققتها مصر فى مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والتنمية وهذا سيعمل على دعم العلاقات الأوروبية العربية، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للعالم العربي وللدولة المصرية.

