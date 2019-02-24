عربيات ودوليات

استعدت الأجهزة الأمنية بصورة كاملة لتأمين القمة العربية - الأوروبية، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، فيما حرص عدد من القيادات الأمنية على تفقد الشوارع والمحاور الرئيسة بالمدينة، لمراجعة خطط التأمين، والتأكيد على قوات الشرطة باليقظة والانتشار الجيد في الشوارع أثناء المشاركة في عمليات التأمين، كما شهد مطار شرم الشيخ إجراءات أمنية مشددة لاستقبال ضيوف مصر من جميع الدول المشاركة في القمة، مع تواجد البوابات الالكترونية وأجهزة التفتيش الحديث، والتنبيه بحسن معاملة الضيوف وتقديم الورود للزائرين. وأكد خبراء أمنيون، أنه بعيد عن المكاسب الاقتصادية للمؤتمر، فإن هناك مكاسب أمنية تكمن في توجيه رسائل الأمن والسلام من قلب مدينة شرم الشيخ للعالم بأكمله، والتأكيد على أن مصر واحة للأمن والأمان ، وأوضح خبراء الأمن، أن جهاز الشرطة يملك من الكفاءات الأمنية والأجهزة الحديثة والمتطورة ما يؤهله لتأمين المؤتمرات الضخمة، والتي نجحت وزارة الداخلية في تأمينها أخيراً بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث تحدث الضيوف عما شاهدوه من أمن واستقرار، وكانوا سفراء لمصر في بلادهم لدى عودتهم إليها.

