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الجزائر - الوكالات: خرجت مظاهرات في عدة مناطق بالجزائر ضد ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة دون ان تسجل اي مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي انتشرت بكثافة خاصة في العاصمة. وشارك الآلاف في المظاهرات التي دعا اليها ناشطون باسم «حركة مواطنة» وشملت الجزائر العاصمة ومدن عنابة وسطيف وقالمة وجيجل وبجاية (شرق) وتيزي وزو والبويرة وبومرداس (وسط) وتيارت وغليزان ووهران (غرب) وورقلة (جنوب).

وفي تطور غير مسبوق منذ رفع حالة الطوارئ عام 2011 شهدت العاصمة تجمعات رغم وجود قانون يحظر المسيرات فيها وكان من بين من التحقوا بالمظاهرة رئيس مجتمع حركة السلم المعارضة عبدالرزاق مقري. وانتشرت اعداد كبيرة من افراد الشرطة في ساحة «أول مايو» لكنها لم تشتبك مع المحتجين رغم ان مصادر تحدثت عن اعتقال بعض الأشخاص وتفريق آخرين، فضلا عن اغلاق شوارع في المنطقة. وقالت وكالة الأنباء الألمانية ان المظاهرة الرئيسية انطلقت من ساحة «أول مايو» ووصلت الى مسافة كيلومترين من مبنى البريد المركزي. ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها «لا للعهدة الخامسة»، و«نعم لرحيل النظام»، في حين استهدفت بعض الهتافات ساسة من بينهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وتكررت نفس الشعارات والهتافات في المدن الأخرى التي خرجت فيها المظاهرات الرافضة لترشيح الرئيس بوتفليقة لخوض انتخابات الرئاسة المقررة يوم 9 ابريل المقبل. ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمسيرات التي كانت متفاوتة في احجامها، ولكن كان من اهمها المسيرة التي خرجت في عنابة، وفق نفس المصدر. من جهته تحدث موقع «كل شيء عن الجزائر» عن اعمال شغب محدودة قام بها شبان في بلدة «أقبو» بولاية بجاية على هامش مظاهرة جرى تنظيمها هناك. لكن الاحتجاجات عموما بدت سلمية ولم تتخللها اي اعمال عنف. وكانت جبهة التحرير الوطني وأحزاب اخرى قررت ترشيح بوتفليقة (81 عاما) للانتخابات المقبلة، وعللت قرارها بأنه المرشح الأنسب لقيادة الجزائر في المرحلة المقبلة، لكن المعارضة انتقدت القرار معتبرة ان بوتفليقة لا يمكنه قيادة البلاد بسبب وضعه الصحي الراهن نتيجة الجلطة الدماغية التي تعرض لها عام 2013.

