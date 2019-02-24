عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان قراره الابقاء على عدد محدود من القوات في سورية لا يعني تغييرا عما اعلنه في ديسمبر الماضي بشأن سحب القوات الأميركية الموجودة هناك وقوامها الفا جندي وسط مشاورات تركية اميركية بشأن الملف السوري. من جانبها، نقلت وكالة اسوشيتدبرس عن مسؤول بارز في الادارة الأميركية لم تذكر اسمه، قوله ان قرار ترامب ابقاء بعض القوات في سورية هو خطوة رئيسية نحو تشكيل قوة مراقبة متعددة الجنسيات وأكبر حجما في شمال شرق سورية. وقالت اسوشيتدبرس ان المسؤول يعمل مع حلفاء في حلف الناتو على تشكيل قوة يتراوح قوامها بين 800 و1500 جندي لنشرها في المنطقة. ومن المقرر ان تبقى قوة المراقبة في المنطقة الى اجل غير مسمى لمنع وقوع اشتباكات بين حلفاء الولايات المتحدة الأكراد والقوات التركية وتقليص خطر عودة ظهور تنظيم داعش. وقرر ترامب الابقاء على 400 جندي شمال شرقي سورية وقال انه يجري التفاوض بهذا الشأن مع القاعدة الأميركية في التنف على الحدود مع العراق والأردن. وجاء قرار ترامب بعد ان اجرى ونظيره التركي رجب طيب اردوغان اتصالا هاتفيا بحثا خلاله الصراع في سورية واتفقا على مواصلة تنسيق الجهود لانشاء منطقة آمنة هناك.

