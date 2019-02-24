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الخرطوم- الوكالات: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاما حالة الطوارئ لمدة عام ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020 وأعلن البشير أيضا في كلمة تلفزيونية حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات. وأصدر الرئيس السوداني مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء

عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة من العسكريين. وأصدر البشير مرسوما جمهوريا بحل مجلس الوزراء القومي ومرسوما جمهوري بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم.

وقال البشير إنه يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة مضيفا أنه سيوكل هذه المهمة لفريق مؤهل وشجع أيضا المعارضة على التحرك إلى الأمام والمشاركة في حوار داعيا «القوى المعارضة التي لاتزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته للتحرك للأمام والانخراط في التشاور حول قضايا الراهن والمستقبل عبر آلية حوار يتفق حولها».

وفي بيان لاحق شكل البشير حكومة لتصريف الأعمال تضم مسؤولا كبيرا من كل وزارة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم.

واندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر كانون الأول بسبب زيادات الأسعار ونقص السيولة النقدية ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير. وبعد كلمة البشير هتف محتجون غاضبون في مدينة أم درمان داعين إلى «الحرية» وأضرموا النار في إطارات سيارات في الوقت الذي قام فيه آخرون بإغلاق طريق رئيسي حسبما. وأطلقت الشرطة هناك الغاز المسيل للدموع وطاردت المحتجين عبر الشوارع الضيقة. وقالت إحدى جماعات المعارضة الرئيسة التي تسمى تحالف قوى الإجماع الوطني إنه لا بد وأن يكون الرد على إعلان البشير حالة الطوارئ تنظيم مزيد من الاحتجاجات.

ودعا التحالف في بيان إلى «مواصلة الخروج منتفضين ليلا ونهارا في المدن والأحياء والميادين حتى سقوط النظام وقيام سلطة انتقالية على أنقاضه».

وقبل أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات دعمت أغلبية من نواب البرلمان تعديلات دستورية مقترحة تسمح للبشير بالسعي إلى ولاية جديدة لكن اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور قالت إنها ستؤجل إلى أجل غير مسمى اجتماعا بشأن صياغة هذه التعديلات.

وجاء في بيان لتجمع المهنيين السودانيين أن «النظام بإعلانه حالة الطوارئ يؤكد أنه لا يملك سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية».

