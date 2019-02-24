دوليه

يطمح مان يونايتد إلى عرقلة مساعي ليفربول لحصد لقب الدوري الإنكليزي عندما يلتقيان اليوم في الجولة السابعة والعشرين من المسابقة. ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، ولكن تنقصه مباراة عن خصمه، والتي سيواجه خلالها فريق مان يونايتد.

وسيجعل فوز ليفربول بهذه المباراة الفريق يعتلي صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي، بينما الخسارة ستجعله خلف مانشستر سيتي، الذي يواجه تشلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية اليوم أيضاً.

وعندما يلتقي أنجح فريقين في كرة القدم الإنكليزية، لن يكون هناك حاجة لحوافز إضافية.

وقال خوان ماتا لاعب وسط مان يونايتد :»إنها أحدى المباريات الموجودة في قائمة مبارياتنا مع وجود نقطة حمراء في انتظارها. إنها احد المباريات الكبرى التي نريد الفوز بها».وأضاف :» نلعب على أرضنا ونتمنى أن يكون يوما جيدا للغاية في ملعب أولد ترافورد».

ولم يخسر مان يونايتد في تسع مباريات بالدوري تحت قيادة أولي غونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت للفريق وصعد الفريق للمركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.ويدخل مان يونايتد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 2-0 على تشلسي، الاثنين الماضي، في كأس الاتحاد الإنكليزي ليصعد الفريق لدور الثمانية بالبطولة.وخاض ليفربول أيضا مباراة قوية يوم الثلاثاء الماضي ولكنه لم يتمكن إلا من تحقيق تعادل سلبي مع بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجب على ليفربول أن يعيد تنظيم صفوفه مرة أخرى لمواجهة غريمه.وقال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عقب التعادل مع بايرن ميونخ :»صحيح، لدينا مباراة ضخمة الآن، يجب أن نتعافى ونستعد لمواجهة مان يونايتد الذي يعيش فترة جيدة مثلما رأينا جميعا يوم الاثنين الماضي».وأضاف :» إنها مباراة صعبة أخرى، ولكن هذه هي طبيعة الحال في الأندية الكبرى. للحقيقة، هذا رائع، ولكن هذا لن يكون سهلا بكل تأكيد».

