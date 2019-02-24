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دوليه

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هوفنهايم يفتقد جايغر وبيساكسيتش


كشف نادي هوفنهايم أنه سيفتقد جهود لاعب خط الوسط دينيس جايغر والمدافع ارمين بيساكسيتش في مباراة الفريق المقررة أمام مضيفه لايبزغ غدا في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وقال جوليان ناغلزمان المدير الفني لهوفنهايم في تصريحات للصحافيين أول من امس إن جايغر يعاني من مشكلة في أعلى الفخذ، كما يعاني بيساكسيتش من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).
وتلقى هوفنهايم هزيمتين أمام لايبزغ ، منهما واحدة في الدوري والأخرى ببطولة الكأس ، لكن ناغلزمان يتوقع مواجهة متكافئة أمام الفريق الذي سينتقل لتدريبه في الموسم المقبل.وقال ناغلزمان «رغم أننا خسرنا آخر مواجهتين أمام هذا الفريق ، لم نكن غائبين وإنما قدمنا عروض جيدة. لايبزغ يتمتع بالأفضلية في موقعه بجدول الدوري وكذلك خوض المباراة على ملعبه ، ولكنني أتوقع مباراة متكافئة». ويحتل لايبزغ المركز الرابع بالبوندسليغا بينما يحتل هوفنهايم المركز الثامن.


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