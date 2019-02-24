دوليه

صعدت النجمة التشيكية بترا كفيتوفا إلى نهائي بطولة دبي للتنس بعدما حولت تأخرها بمجموعة إلى الفوز على التايوانية هسي سو-وي 3 - 6 و6 -2 و6 - 4 أول من امس في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتلتقي كفيتوفا في الدور النهائي، السويسرية بليندا بينسيتش (21 عاما) التي تأهلت بالفوز على حاملة اللقب الأوكرانية إلينا سفيتولينا 2-1 في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي.وقالت كفيتوفا «لم أظهر بأفضل مستوياتي في المجموعة الأولى... أحيانا كنت كأنني ألعب ضد نفسي، نظرا لانشغال ذهني. لكنني عدت بعدها وحاولت الحفاظ على الروح الإيجابية والإصرار».

وأضافت كفيتوفا (28 عاما) «التأهل إلى الدور النهائي هنا يشكل مكافأة كبيرة بالنسبة لي».

وجاءت هزيمة هسي (33 عاما) بعد يوم واحد من الانتصار المثير الذي حققته أمام التشيكية الأخرى كارولينا بليسكوفا في مباراة استمرت لثلاث مجموعات أيضا.واحتاجت كفيتوفا ، التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ، إلى ساعتين وتسع دقائق للتغلب على منافستها التايوانية والتأهل إلى النهائي.

