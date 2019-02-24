دوليه

يسعى تشلسي الى الثأر من غريمه مانشستر سيتي عندما يلتقيان اليوم على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الانكليزية. وكان تشلسي الذي يمر بافترة انعدام توازن ولاسيما بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنعه من التعاقد خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، سقط أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في الدوري وهي أكبر خسارة لفريق المدرب الايطالي ماوريسيو ساري منذ فترة طويلة. وعلاوة على صدمة قرار فيفا فأن تشلسي خسر 5 من مبارياته العشرة الأخيرة لذلك فإن الفريق الازرق أمام فرصة مهمة اليوم للتويج باحدى بطولات الموسم الحالي.

وكان «فيفا» أعلن أول من امس أنه فرض عقوبة على تشلسي بمنعه من إبرام أي تعاقدات مع لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات المقبلتين بسبب خرقه قواعد التعاقد مع اللاعبين الشبان.

وأوضح فيفا في بيانه أن عقوبة الحظر فرضت بسبب خرق تشلسي للوائح الانتقالات والتسجيل الدولية للاعبين القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما» وأن تشلسي تعاقد مع 29 لاعبا دون الثامنة عشر من عمرهم.

وبهذا، لا يحق لتشلسي التعاقد مع أي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء الموسم الحالي وفي فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2020. وأشار فيفا إلى أن تشلسي أبرم اتفاقيات مع لاعبين قصر ما أثر «على الأندية الأخرى في سوق الانتقالات».كما فرض الفيفا غرامة مالية قدرها 600 ألف فرنك سويسري (599 ألف دولار) على النادي الإنكليزي و510 ألف فرنك سويسري على الاتحاد الإنكليزي للعبة ومنح تشلسي مدة 90 يوما فقط لتوفيق أوضاع هؤلاء اللاعبين القصر الذين جرى التعاقد معهم.

ووسط هذه الاوضاع الصعبة للنادي اللندني يستعد مانشستر سيتي الذي يمر بفترة استقرار وتألق، إلى الانقضاض على خصمه وتحقيق نتيجة كبيرة آخرى تؤكد أفضليته. ويدخل سيتي اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه انتصارا هاماً في ملعب شالكه الألماني 3-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا، الأمر الذي يجعل موقفه أفضل في لقاء اليوم الحاسم.

