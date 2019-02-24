دوليه

انفرد سانت إيتيان بالمركز الرابع في الدوري الفرنسي بعدما تغلب على ديغون 1-0 أول من امس في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة التي شهدت أيضا تعادل ليل صاحب المركز الثاني مع ستراسبورغ 1-1 .

ورفع سانت إيتيان رصيده إلى 43 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب منافسيه مارسيليا صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ديغون عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر. وظل التعادل السلبي قائما طوال 63 دقيقة ثم نجح نيفن سوبوتيتش في تسجيل هدف الفوز لسانت إيتيان ليصعد بالفريق إلى المركز الرابع.

وتعادل ليل مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 ليرفع ليل رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف باريس سان جرمان المتصدر، كما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 37 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن.وتقدم ليل عن طريق جوناثان ايكوني في الدقيقة 42 ثم أدرك أنطوني غونسالفيز التعادل لستراسبورغ في الدقيقة 68 .