محلية

تتسابق هذه الايام الاتحادات الرياضية الكويتية في اعتماد نظمها الاساسية لكي تستطيع اجراء انتخاباتها من ضمن برنامج خارطة الطريق التي تم وضعها من اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف الرياضي نهائيا. وما شدني في هذه الانظمة هو اختلاف مبدأ احقية العضو الذي يمتلك منصبا رياضيا في المنظمات الخارجية سواء العربية او الآسيوية او الدولية في ان يكون عضوا الاتحاد بكامل الصلاحيات او بالحضور فقط؟ فسؤالي هو هل هذا رأي مزاجي بين اتحاد لاخر ام انه مبدأ من مبادئ الحركة الاولمبية في ان يتواجد العضو الدولي في مجلس ادارة اتحاده المحلي.

«قطعة كيكه ليس لها مكان داخل الكيكة الرياضية الكويتية»، واضح ان لاعتماد هذه النظم المحلية هو ان تعتمدها الاتحادات الدولية أولا ومن ثم تنشرها هيئة الرياضة في جريدة كويت اليوم.... فقط.

فالاتحادات التي تم اختيار لجانها المؤقتة لادارة الاتحاد من خارج الكويت بالطبع ستسترشد بالاتحاد الدولي الذي لديه اجندته الخاصة للرياضة الكويتية و طريقة ادارتها «على مزاجها» لن تستطع الجمعية العمومية تغير أي مادة لا تناسبها؟؟؟ اذا فالنظم الاساسية تم وضعها مسبقا وما على الجمعية العمومية الا اعتمادها ... و سيكون مقياس صدق ما اقوله هو الانتظار لمعرفه رأي الاتحاد الدولي لهم.... فإذا وافقت على ما اقرته الجمعية العمومية فإن ذلك نجاح للرياضة الكويتية.... اما اذا رفضته فهذا نجاح لبعض الاندية المحلية.... والله من وراء القصد؟

