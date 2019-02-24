محلية

غادر مساء أمس وفد القادسية الى العاصمة اللبنانية بيروت وذلك لمواجهة نظيره العهد اللبناني في الخامسة من مساء بغد غد على ملعب ستاد المدينة الرياضية ببيروت ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس الاتحاد الآسيوي.

وترأس الوفد أمين السر العام حسن أبو الحسن ويضم مساعد رئيس جهاز الكرة نواف المطيري واداري الفريق فيصل الشمري والمنسق الاعلامي زياد الشطي والجهاز الفني بقيادة الروماني ايوان مارين والجهاز الطبي برئاسة د. عبدالله الفريح اضافة الى 22 لاعباً وهم، أحمد الظفيري، بدر المطوع، حمد الخالدي، خالد القحطاني، خالد إبراهيم، خالد الرشيدي، راشد الدوسري، رضا هاني، سعود المجمد، سلطان العنزي، سيف الحشان، صالح الشيخ، عامر المعتوق، عبداللّه ماوي، مبارك سعيد، محمد خليل، فهد المجمد، يوسف ناصر، والمحترفين السوري اسراء الحموية والنيجيري ابيابوي بكر والغابوني اكسل ماي والكاميروني رونالد وانغا، على ان يكون مقر إقامة الوفد في فندق ريفيرا في العاصمة اللبنانية، فيما يباشر الأصفر تدريباته اليوم في العاصمة اللبنانية.

