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ضمن اليرموك الصعود الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل قبل انطلاق القسم الرابع من دوري الدرجة الاولى عقب تحقيقه الفوز على برقان 2 0 أول من امس والوصوال الى النقطة 29.

وأعرب نائب رئيس جهاز الكرة في نادي اليرموك عثمان الفيلكاوي عن سعادته بهذا الانجاز، مشيدا بالدور الكبير الذي قدمه مجلس إدارة النادي للفريق ومباركا في الوقت نفسة للاعبين والجهازين الفني والاداري والجهاز الطبي. وقال الفيلكاوي في تصريح صحافي إن الفريق استطاع أن يسيطر على مجريات اللقاء والخروج بالنقاط الثلاثة على الرغم من غياب بعض اللاعبين الاساسيي، موضحا أن البدلاء قدموا مباراة كبيرة وكانوا على قدر المسؤولية بفضل التجانس بين جميع الخطوط وكذلك تألق الحارس صالح مهدي.

