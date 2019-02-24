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استدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قائمة أولية تضم 36 لاعبًا استعدادا لتصفيات كأس آسيا (تحت 23 عامًا)، حيث تستضيف الكويت منافسات المجموعة الخامسة خلال مارس المقبل، وتضم الى جانب الازرق كل من الأردن، سورية وقرغيزستان.

وبدأ الأزرق الأولمبي تدريباته اليومية أمس، على أن تستمر التدريبات حتى موعد المغادرة للمعسكر التدريبي في البحرين يوم 4 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الاولمبي خلال المعسكر مباراتين وديتين احداهما مع نظيره البحريني، قبل العودة للكويت يوم 13 من الشهر ذاته، للدخول في معسكر مغلق تمهيدا للتصفيات.

وضمت القائمة المستدعاة، كلا من: سليمان الصعب، سلطان العنزي، عبد الله التويتان ( التضامن)، فهد الشمري، عثمان الشمري (الجهراء)، فواز المبيليش (خيطان)، عبد المحسن العجمي، جاسم عتيق (الساحل)، فواز عايض، محمد الهويدي، مبارك الفنيني (السالمية)، أحمد إسماعيل، أحمد الصراف، بدر طارق (العربي)، خالد الفضلي (الفحيحيل)، عبد العزيز وادي، مشعل العنزي، ناصر سالم، عبد العزيز مروي، عيد الرشيدي، راشد الدوسري، منصور بندر (القادسية)، بدر ذكر الله، شبيب الخالدي، عبد الرحمن المجدلي، عقيل الهزيم، عبد الله كرم (كاظمة)، معاذ الظفيري، سعود الحوشان، عبد العزيز ناجي، عثمان الفيلكاوي، ضاري العتيبي (الكويت)، يوسف الرشيدي، مشعل فواز، حمود عايض (النصر)، حمد السعيد (اليرموك).

