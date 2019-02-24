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اختتمت مساء الاول من امس منافسات بطولة الكويت الدولية لسباق السرعة دراغ ريس والتي نظمها نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية وذلك في مدينة عريفجان لرياضة المحركات بتتويج الفائزين بعد منافسات قوية ومميزة بين مختلف المشاركين عكست تجهيزهم المميز للبطولة. وحل في المركز الاول فئة السيارات برمود علي حاجي من البحرين تلاه تركي الحميدي فيما جاء سعد المران من السعودية في المركز الثالث.

وفي فئة اندكس 0 .4 حقق المتسابق باسل عباس المركز الاول تلاه سالم التميمي في المركز الثاني في حين حقق المتسابق سليمان الفاضل المركز الثالث. وحقق المتسابق احمد الجحيل المركز الاول في فئة اندكس 5 .4 ثم ناصر الشطي في المركز الثاني فيما جاء المتسابق احمد الزعابي في المركز الثالث. اما في فئة برو سوبر ستريت فقد جاء المتسابق حسين محمد من البحرين في المركز الاول يليه ماجد العنزي من السعودية فيما جاء نبيل العيسي من السعودية ثالثا. وفي فئة سوبر ستريت حل محمد المطيري في المركز الاول في حين جاء المتسابق مزهر التناك في المركز الثاني يليه طلال بن عبدان ثالثا.

وحقق المتسابق علي الجود من البحرين المركز الاول في فئة ستريت تلاه عبدالله الفيلكاوي ثم فهد خدادة في المركز الثالث. وحل محمد الشقاق من السعودية اولا في فئة 6 سلندر اوت لو تلاه المتسابق محمد نوار ثانيا ثم علي عادل في المركز الثالث. وفي فئة اندكس 8.0 حل علي الممدوح اولا في حين جاء المتسابق محمد البلوشي ثانيا تلاه عدنان حسين في المركز الثالث.

وحل سليمان العريعر في المركز الاول في فئة اندكس 0 .9 يليه خالد البلوشي ثم المتسابق فواز كرم في المركز الثالث. واما مسابقة الدراجات في فئة برو بايك فقد حقق المتسابق محمد بوراشد المركز الاول تلاه المتسابق مشعل الصبر ثانيا ومن ثم محمد العواد في المركز الثالث. وجاء المتسابق مشاري التركي من السعودية اولا في فئة سوبر ستريت بايك تلاه بدر بن عيدان ثانيا فيما حقق المتسابق كاظم العلي المركز الثالث. وفي فئة ستريت بايك جاء المتسابق موسى البلوشي في المركز الاول يليه بدر بن عيدان ثم علي المزدي ثالثا. وحل المتسابق عبدالله الانصاري اولا في فئة اندكس 0 .9 تلاه ناصر بورباع في المركز الثاني ثم محمد الراشد ثالثا. وذكر رئيس مجلس ادارة نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات الشيخ علي الفواز ان السباق جاء سلسا ومرنا بمشاركة نخبة من الابطال تجاوز عددهم 126 متسابقا. واضاف ان نتائج البطولة جاءت مواكبة للتوقعات حيث تمكنا من خلالها تسليط الضوء بصورة أكبر على هذه الرياضة وايجاد بيئة مواتية لممارسة هذه الرياضة الفنية وتقريب فكرتها من الشباب. واعرب عن الشكر للديوان الاميري وحلبة الكويت لرياضة المحركات وللهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية والطوارئ الطبية ووزارة الاعلام بجميع وسائلها وكل المساهمين في نجاح هذه البطولة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي.

