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وصل البلاد صباح أمس رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد النائب علي إسحاقي بدعوة من النائب السابق أحمد الشحومي الذي كان في استقباله بمطار الكويت وذلك لحضور فعاليات بطولة فبراير الدولية الودية لكرة اليد والتي تنطلق يوم غد على مجمع أرينا مول الرياضي في مدينة صباح الأحمد البحرية بمشاركة اربعة منتخبات وهي : السعودية و الإمارات و البحرين بالإضافة إلى الكويت .كما وصل وفد منتخب البحرين ظهر أمس وكان في استقباله حامد العمران مدير البطولة . وسيصل البلاد اليوم وفدا منتخبي السعودية والامارات .هذا وقد خاض المنتخب الكويتي مباراة ودية يوم أمس مع نظيره البحريني .من ناحية اخرى، رفعت اللجنة المنظمة درجة التأهب القصوى استعدادا لانطلاق البطولة،و حرص راعي البطولة احمد الشحومي الاقامة في مجمع ارينا مول منذ الخميس الماضي وعقد اجتماعات مستمرة مع مدير البطولة حامد العمران واللجان المختلفة بهدف متابعة التحضيرات الاخيرة وتوزيع المهام. واعتمد اتحاد اللعبة اسماء اللاعبين القدامى المشاركين في اللقاء الاستعراضي الذى سيقام قبل المباراة النهائية بعد غد بين جيلي 1995و2000 والفائزين بكأسي اسيا حيث يمثل جيل 1995 اسماعيل عبدالقدوس، عبدالرضا البلوشي، رائد الزعابي، خالد انس، خالد ماجد،خالد غلوم ووليد الحجرف، عبدالخالق عبدالقدوس، عبد الهادي مراد، عبدالعزيز السماك،خالد الملا، سعد العازمي، علي مراد، خلدون الخشتي، عبدالله حسين وصالح المهنا في حين يمثل جيل 2000فهد فهيد، يوسف الفضلي، ابراهيم صنقور وسعد يالوس، جاسم السويلم، عبدالله ذياب، يعقوب عيسى، فيصل صيوان، محمد فلاح، مبارك سلطان،عبدالعزيز يالوس وخالد الشرجي، علي المذن، حسن الشطي، فيصل واصل وفهد ربيع. من جهته، توجه إسحاقي بالشكر للشحومي على هذه البادرة المميزة وقال: إن مثل هذه البطولات دائما ما يكون لها دور إيجابي في تطور كرة اليد بشكل عام و الخليجية بشكل خاص مثمنا الدعوة التي وجهها الشحومي للمنتخبات الاربعة. كما أشاد بمجمع أرينا مول واعتبره إنجازا كبيرا سيسهم في تذليل العقبات امام استعدادات المنتخبات الكويتية و الخليجية للبطولات الداخلية والخارجية لما يوفره من ملاعب و مرافق.