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صرح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات خالد الشمري، ان الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز ستقام في توقيتها المحدد سلفا يومي 1 و2 مارس المقبل، موضحاً انه تم تأجيل مباراتي الكويت مع النصر، والقادسية مع الفحيحيل في الجولة ذاتها بناء على طلب الكويت والقادسية، نظراً لمشاركتهما في كأس الاتحاد الآسيوي.

وبين الشمري ان الجولة السادسة عشرة ستقام يومي 5 و6 مارس المقبل كاملة، ثم سيشارك الكويت والقادسية مجدداً في كأس الاتحاد الآسيوي يومي 11 و12 منه، على ان تقام مؤجلتا الكويت مع كاظمة والقادسية مع الفحيحيل يوم 17 من ذات الشهر.

وأشار الشمري إلى ان بطولة كأس الأمير ستنطلق في 28 مارس، وذلك دون توقف حتى 23 ابريل المقبل وهو الموعد المقترح للنهائي، وستتخلل البطولة مشاركة الكويت والقادسية في البطولة الآسيوية.

من جانب آخر، أصدر اتحاد الكرة جدول مباريات بطولة كأس الأمير، إذ يقام الدور التمهيدي يومي 28 و29 مارس فيما يقام الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل ونصف النهائي 12 و13 أبريل فيما يحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق بالتنسيق مع الديوان الأميري.

