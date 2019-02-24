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أعفى النادي العربي مدرب فريق كرة اليد المصري عمر الجيوشي من منصبه بسبب حالته الصحية. وكان الجيوشي الذي قاد الاخضر الى الدور النهائي في دوري كرة اليد، أجرى عملية جراحية في القلب الخميس الماضي الأمر الذي يمنعه من قيادة الفريق في مرحلة النهائي في الدوري التي ستنطلق الخميس المقبل.وتعاقد العربي مع مدرب الفريق في الموسم الماضي السلوفيني ماجيك بورو لقيادة الأخضر في الدور النهائي حيث فضلت الادارة المدرب السلوفيني لمعرفته بالفريق بصورة جيدة. وسيخوض الأخضر أولى مبارياته في الدور النهائي في الدوري الخميس أمام كاظمة.

