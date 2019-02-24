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تمكن رجال الأمن بالتعاون والتنسيق مع (فريق البحث التطوعي) العثور على الطفل المفقود «محمد فالح الهاملي» مختبأ فوق سطح احد المنازل في عبدالله المبارك.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني ان بلاغاً ورد مساء الجمعة من قبل مواطنة تفيد بان سيارتها اختفت من امام منزلها في منطقة الواحة وبداخلها ابنها ويدعى محمد الهاملي يبلغ من العمر 12 عاماً، وعلى الفور تم تمشيط المنطقة والاستعانة وطلب دعم من الدوريات والبحث في المناطق الصحراوية دون جدوى، وباستخدام التكنولوجيا تم رصد هاتف الابن المفقود في الساعة 7 مساءً بالقرب من جمعية الحرس الوطني على طريق الصبية، وتم توجيه الدوريات والفرق التطوعية الى بر الصبية وعلى مدى 6 ساعات من البحث في البر والمخيمات لم يتم العثور على الابن المفقود ولا السيارة. وأوضح المصدر انه تم العثور على سيارة المواطنة صباح امس في منطقة صحراوية خلف منطقة عبدالله المبارك ولكن لم يتم العثور على الابن المفقود ، وتم استدعاء رجال الادلة الجنائية لرفع البصمات من على السيارة لمعرفة من كان يقودها والوصول الى الابن. وبعد بحث حثيث من قبل رجال الامن والفريق التطوعي تم العثور على الابن المفقود مختبأ فوق اسطح أحد المنازل بمنطقة عبدالله المبارك وهو بحالة جيدة وتمت احالته الى المخفر تمهيداً لتسليمة لذوية.

