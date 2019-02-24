الاخيرة

السيد عبدالرزاق محمود سيد رزوقي، رجل من أهل الكويت الذين خدموها فرفعوا اسمها، وكانت خدمته في المجال الدبلوماسي في وقت كانت فيه في أمسّ الحاجة إلى خدمات أبنائها، فبعد سنة 1961م، عندما صارت الكويت حرة في اتصالاتها الخارجية، وتواترت اعترافات الدول بها، كان لابد لها أن تقيم سفارات تمثلها في تلك الدول، وكانت سفاراتها في حاجة إلى العاملين في السلك الدبلوماسي وأولهم السفراء، ومن هؤلاء الذين ابتدأ بهم التمثيل السياسي للكويت في الخارج رجل كريم طيب، دمث الأخلاق محبوب بين الناس، وهو - أيضاً - حريص على علاقاته بجميع من يعرفه.

هذا الرجل هو اسيد ارزوقي كما هو اختصار اسمه، بينما نجد اسمه الكامل في بداية كلامنا هذا.

ولد هذا السيد في الكويت في اليوم الثاني عشر من شهر يونيو لسنة 1900م، وقد درس في حداثة سِنِّه القرآن والقراءة والكتابة في بعض كتاتيب الكويت القديمة، ودرس اللغة الانكليزية في الارسالية الأميركية التي كانت تقدم دروساً بهذه اللغة لمن يرغب.

ثم عندما كان في السنّ الذي يسمح له بالعمل، فإنه عمل في بعض مصالح الحكومة البريطانية في المنطقة لمدة طويلة واشتغل لدى حكومة الهند البريطانية في بعض مدن الهند وتولى عدة أعمال منها المشاركة في القضاء.

واشتغل أيضاً بالتجارة لحسابه الخاص، وقد استمر في هذا العمل إلى آخر حياته.

وعندما انتهت خدماته لدى حكومة الهند البريطانية كان قد نال لقبين تشريفيين هما: خان صاحب، وخان بهادور، تقديراً لأعماله.

أمضى حياته منذ سنة 1945م وحتى سنة 1962م متفرغاً لأعماله الخاصة التي تركزت على التجارة العامة، ثم جرى تعيينه سفيراً من قبل وزارة الخارجية، وبذلك فهو من أوائل السفراء الكويتيين.

وسوف يأتي بعض التفصيل عن ذلك، علماً بأنه قد تقاعد من عمله في السلك الدبلوماسي الكويتي في سنة 1968م، وعاد إلى تجارته، وإلى حياته الخاصة مع أسرته وأصحابه وكان محاطاً بالمحبة والتقدير إلى أن توفي في سنة 1989م.

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في سنة 1974م كان الأستاذ عبدالفتاح المليجي يعمل صحافياً في صحافة الكويت، وكان مهتماً بلقاء عدد من الكويتيين الذين عملوا في تلك الفترة وما قبلها في أعمال بارزة، فيحاورهم، ويسجل ما يدور في كل محاورة، ثم يقوم بنشرها في الصحيفة التي يرتبط بها، وقد جمع الأستاذ المليجي الحوارات التي قام بها وكتبها في كتاب عنوانه: «رجال وتاريخ»، وكان ممن قابلهم من هؤلاء الرجال السيد عبدالرزاق الرزوقي.

ولما كان لقاؤه المشار اليه مهماً وشاملاً لأمور كثيرة، إذ تناول فيه جوانب حياة هذا الرجل كافة، وأطلعنا فيما كَتَب على كثير من الأمور التي تصعب معرفتها لولا موالاة الأستاذ المليجي لضيفه بالأسئلة التي لم تترك له مجالا الا الاجابة عنها.

وهذه بعض نقاط المحاورة كما وردت في الكتاب المذكور، وكذلك في الصحيفة التي نشرتها:

يقول السيد الرزوقي:

قضيت عمري في العمل السياسي أو الدبلوماسي سمّه ما شئت- وقد كانت البداية حين قمت بتمثيل بلادي يوم كان عملي مراقباً في الأمم المتحدة لمدة سنة كاملة بعد الاستقلال، إلى أن أصبحت الكويت عضواً في الأمم المتحدة، وعُيّن لها مندوب دائم.

- وكنت قد عملت بالعمل السياسي في حكومة الهند (البريطانية) عندما كان عمري عشرين سنة، وذلك منذ سنة 1920م حتى سنة 1945م.

- تركت العمل السياسي بعد ذلك لرغبتي بالتفرغ للعمل التجاري، ولانني اعتبرت مدة عملي السابقة كانت كافية، وطويلة.

من الملاحظ أنني عملت آنذاك - في السلك السياسي في أماكن مختلفة منها بعض البلدان الخليجية، وكنت محبا لعملي هذا، ولكنني تركته - كما ذكرت آنفاً - رغبة في العمل الخاص بي، ولطول المدة التي عملت بها قبل سنة 1945م.

- ولكني عدت للعمل الدبلوماسي بعد استقلال الكويت في سنة 1961م حين ألغيت الاتفاقية التعاقدية التي أبرمت مع بريطانيا في سنة 1899م، وكان ما قمت به بسبب رغبتي في خدمة وطني.

- من الأماكن التي عملت بها خلال عملي السابق أنني قضيت مدة سنة في القسم الشرفي بالكويت، ثم صرت رئيساً للقسم الشرفي في البحرين، ثم ذهبت إلى الهند، ودرست الحقوق هناك، وصرت قاضيا في تلك البلاد في الوقت الذي كانت الوظائف القيادية فيه للانكليز فقط.

- وقد أراد الأستاذ المليجي أن يستفزّ الرجل فسأله:

طول زهرة حياتك وأنت تعمل مع الانكليز، وقد أمضيت زمناً طويلاً في ذلك، فما هو شعورك الآن؟

فردّ ردّاً دبلوماسيا وحصيفاً:

- لم يكن هذا السؤال وارداً بحكم الظروف التي كنا نعيشها، وبصفتي موظفاً فإن الواجب يقتضي مني أن أؤدي عملي بأمانة تامة، وإذا تحدثت الآن عن شعوري الصحيح فربما لا يؤخذ على حقيقته.

وكأنه يقول للمحاور بهذا الرد:

- أنت تتحدث عن زمن غير هذا الزمن، ولم يكن عملي في ذلك الوقت يثير أية حساسيات.

وقد أراد بهذا الرد أن يوضح للأستاذ المليجي أن الزمن الذي تَّمَّتْ فيه المحاورة بما فيه من تطورات سياسية كبيرة ومتنوعة يختلف تماماً عن الوقت الذي عمل فيه السيد الرزوقي في السلك السياسي البريطاني، ولذا فلم يكن هناك ما يثير الحساسيات.

- استطاع المحاور ان يعرف من السيد أنه يكتب مذكراته، وأنه فصَّل فيها كل ما يتعلق بسيرته الذاتية، وأعماله، وخبراته، ولكنه غير مستعد لنشرها في ذلك الوقت.

- بعد حوار طويل، ومحاولة من المحاور ان يعرف شيئاً عن طبيعة تلك المذكرات، قال السيد له: انني هنا أوجز لك الأمر فيما يلي:

أ هي مذكرات مدعمة بالوثائق.

ب - كنت قد حضرت مؤتمرات ولقاءات كثيرة، وسوف أشير إلى حوادث معينة شهدتها، وأقول رأيي فيها، ولكنه رأي لا علاقة له بالاحساس الشخصي.

جـ - بدأت في كتابتها منذ كنت أعمل (أي منذ بداية عملي)، وهي جاهزة للنشر بحسب الظروف.

وانتهى الحوار إلى بعض الأسئلة الشخصية الخاصة، وضم شيئا عن عمله الأخير، عندما كان سفيراً في الأردن.

وانتهى اللقاء عند هذا الحد.

وأنا من جانبي أذكر السيد عبدالرزاق الرزوقي جيداً، فقد صارت لي معه صلة طيبة، أسعدني وهو في مقر عمله في عمّان (الأردن) وكان مهتماً بالعمل الذي يقوم به، كما كان مهتماً بالعمل الذي ذهبت (أنا) إلى هناك من أجله، فقد كنت - يومذاك - في مهمة رسمية. وقد أَبَى أن يتركني دون أن يطلعني على كثير من الأمكنة هناك، أو يعرفني على كثير من الشخصيات الأردنية المرموقة، وكان يتفقدني في كل وقت من أوقاتي، ثم يقول:

- إذا أردت شيئاً فأنا في المكتب.

وفي الكويت عندما عاد فإنني كنت أراه في أوقات كثيرة، فيسعدني بحديثه، ويمتعني بما يخبرني به من تجاربه، وقد كان يحمل في ذهنه ذكريات كثيرة، ومعلومات تاريخية مهمة، ليس فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي فحسب، بل في أمور متنوعة كان يهتم بها، رحمه الله.

وأنا أنتهز الفرصة هنا لكي أتمنى على أسرته الكريمة أن تقوم بطبع مذكراته التي أخبر الأستاذ عبدالفتاح المليجي عنها في المحاورة التي عرضناها آنفاً؛ إذ لا بدو أن تكون هذه المذكرات مهمة في تاريخ الكويت، وفي سيرة رجل من رجالها، وأنا أتمنى نشرها ان لم تكن قد نشرت دون ان أعلم بذلك.

