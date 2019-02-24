الاخيرة

ثلاثة جداول تلتقي في النهر الذي نجدد على ضفافه عهدنا وبيعتنا لبلادنا واميرنا، لسان حالنا يقول بلغة واضحة لا لبس فيها «اميرنا فخر وشعبنا ذخر» وبين ضلوعنا ينبض وطن نلتقي على الايمان بكل ذرة من ترابه.

عام يمضي واخر يأتي على ذكرى استقلالنا المجيد التي تحفر في الذاكرة والوجدان معاني الحب والعطاء والعيش المشترك مهما اختلفت التوجهات والاراء والمشارب الفكرية.

نستعيد في هذا اليوم حكمة الرعيل الاول من قيادتنا الحكيمة، التي ارست اسس الدولة الحديثة، لتواصل الاجيال من بعدها البناء، بعزيمة البحار الذي ادمن قهر الموج، وامتلك البوصلة التي تحدد الطريق الى بر الامان.

استقلالنا واستقرارنا رغم الرياح العاتية التي تهب على المنطقة والعالم درس اخر نقدمه لمن يريد الاستفادة من تجربة جذورها راسخة في هذه الارض الطيبة وفروعها في السماء.

شاءت الاقدار ان يرتبط استقلالنا بذكرى عزيزة اخرى على قلوب الكويتيين وكل حر وخير في هذا العالم، وهي ذكرى تحرير الكويت من الغزو الصدامي الغاشم الذي كرس عددا من الحقائق، اهمها على الاطلاق حكمة القيادة في التعامل مع ذلك الكابوس، ووفاء الشعب الذي فوت الفرصة، اصر على حريته كاملة دون نقصان، وتمسك بالشرعية وما راكمه من تجربة سياسية، يشهد القاصي والداني على نضجها.

اعيادنا تتزامن ذكرى تولي سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد مسند الامارة ليواصل مسيرة البناء على ما اسسه الاسلاف ويقدم خلاصة تجربته في العطاء لبلد احبه وشعب يستحقه، وتسلم سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح المجرب في العطاء والابداع القيادي ولاية العهد، ليكون باتساع تفكيره وافقه، وتفانيه في خدمة الكويت واهلها خير معين .

تحمل احتفالات الكويت واهلها بالاعياد الوطنية ما يكفي من الدلالات على رسوخ التجربة الكويتية وثباتها، فهي واحدة من المرايا التي نرى فيها ما كنا وما اصبحنا عليه، ونافذة نطل منها على مستقبل زاهر باذن العلي القدير وفضله، وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نرفع الى القيادة السياسية وعلى رأسها سمو الامير وولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي اسمى ايات التهنئة راجين من العلي القدير ان يديم علينا التقدم والاعياد في ظل قيادتنا السياسية الحكيمة.

