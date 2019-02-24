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أظهرت دراسة صينية حديثة، أن الاكثار من تناول خضراوات الثوم والبصل، يساعد على تقليل خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم. وراقب الباحثون في المستشفى الأول للجامعة الطبية الصينية، 833 مريضا بسرطان القولون والمستقيم من الرجال والنساء، وقارنوا عاداتهم الغذائية مع 833 شخصا لا يعانون من المرض، وتتطابق المجموعتان في العمر والجنس ومحل الاقامة. وجمعت المعلومات الديموغرافية والغذائية من خلال المقابلات الشخصية، ووجد الباحثون أن احتمالات الاصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 79% لدى البالغين الذين تناولوا كميات كبيرة من الثوم والبصل والكراث مع من استهلكوها بكميات قليلة. وقال الدكتور تشى لي، قائد فريق البحث: «وجدنا أنه كلما ازدادت كمية خضراوات الثوم والبصل والكراث كانت الحماية ضد سرطان القولون والمستقيم أفضل. بشكل عام، سلطت النتائج الحالية الضوء على الوقاية الأولية من سرطان القولون والمستقيم من خلال التدخل في أسلوب الحياة، وهذا يستحق المزيد من الاستكشافات المتعمقة».

ويعد سرطان القولون والمستقيم، ثاني أكثر الأسباب شيوعا للوفاة المرتبطة بالسرطان في أوروبا، حيث يتسبب في وفاة 215 ألف شخص سنويا. ومن المتوقع اصابة أكثر من 2.2 مليون شخص بسرطان القولون والمستقيم، المعروف أيضا باسم سرطان الأمعاء، في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

