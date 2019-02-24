فهد فهيد فهد الباتل العجمي، (93 عاماً)، شيع، الرجال: في المقبرة فقط، ت: 66082858، النساء: سعد العبدالله، ق1، ش104، م9، ت: 99878363

بدرية بدر نجم، زوجة هاشم سيد حسين الكبسي، (69 عاماً)، شيعت، الرجال: الرميثية، ق7، شارع حسن البنا، م15، ت: 60001451، النساء: العارضية، ق11، ش4، ج10، م22، ت: 60001464

زليخه عبدالله علي عوض، زوجة حسين حاجي محمد، (74 عاماً)، شيعت، الرجال: صباح السالم، مسجد أبوالفضل العباس، ت: 90003147، النساء: الرميثية، حسينية أم البنين، ت: 69905080

بلقيس محمد حسين، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 66529904، النساء: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، ت: 99584061

وفاء راشد جمعه بوفتين، (65 عاماً)، شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، ت: 50448585، النساء: العمرية، ق3، ش8، م27، ت: 65854412

سعود خليل إبراهيم الياسين، (74 عاماً)، شيع، الرجال: الروضة، ق4، ش43 مقابل النزهة، ديوان الياسين، م17، ت: 55559394، النساء: مشرف، ق5، ش5، ج2، م8، ت: 25380510

جميلة خماس شلتاغ الحسين، أرملة عبدالرحمن حجاب السعيد، (69 عاماً)، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 94444098، النساء: الفيحاء، ق2، ش27، م12، ت: 97870300

خديجة حجي حسين بوزبر، (66 عاماً)، شيعت، الرجال: الخالدية، ق2، ش29، م15، ت: 69676066، النساء: قرطبة، ق2، الشارع الأول، ج2، م27، ت: 65555505

علي أحمد النجدي، (79 عاماً)، شيع، الرجال: اليرموك، ق3، الشارع الثاني، ج4، م4، ت: 97475700، النساء: الدسمة، ق4، ش48، م1، ت: 99787003

فاطمة ناصر فلاح النون، (60 عاماً)، شيعت، الرابية، ق4، ش8، م19، ت: 99799994 - 99768555

ناصر محمد أحمد شمس الدين، (56 عاماً)، شيع، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 99640101، النساء: الهدية، ق5، ش14، م6، ت: 94411557

شيخة موسى عبدالله، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، ق1، شارع جاسم الوزان، م32، ت: 97614110، النساء: الرميثية، ق7، ش77، م13، ت: 66014561

فرج عيد براك الشمري 81 عاماً شيع، الرجال: الرقة، خيمة بجانب محطة وقود الرقة، مقابل طريق الفحيحيل السريع، ت: 97423444، النساء: الرقة، ق1، ش3، م53

بطحة سالم رجعان العازمي، أرملة باتل ضميد نايم العازمي 92 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الدوحة، ق4، ش2، م35، ت: 97677996، النساء: القيروان، ق2، ش210، م61

محمد عوض سعد المطيري 74 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: العارضية، ق7، ش1، ج2، م11، ت: 65573777-65553931، النساء: العارضية، ق6، ش1، ج1، م28، ت: 65551797

مليحه عباس أحمد الطيب، أرملة عبدالرسول عبدالله الفايز 73 عاماً شيعت، الرجال: الدعية، حسينية بوحمد، ت: 97113244، النساء: الزهراء، ق1، ش111، م14

قماشه أحمد اليوسف البراهيم 83 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: السرة، ق5، شارع حمد الرومي، م39، ديوان المسعود، ت: 67003559- 99191913، النساء: الدسمة، ق5، شارع الرافعي، م1، ت: 99550033

إنا لله وإنا إليه راجعون