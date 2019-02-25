مال وأعمال

كشفت بيانات مالية حكومية أن الكويت استطاعت تحقيق 17.013 مليار دينار ما يعادل 56.4 مليار دولار «الدينار=3.2933 دولارات» بنهاية يناير الماضي أي قبل شهرين من نهاية السنة المالية 2018/2019.

وتشير البيانات أن ما تم تحصيله يعادل ما نسبته 112.8% من جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار دينار.

وبلغت الايرادات النفطية الفعلية حتى 31/01/2019، نحو 15.867 مليار دينار أي بما نسبته نحو 119.1% من الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.318 مليار دينار، وبما نسبته نحو 93.3% من جملة الايرادات المحصلة.

وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 69.1 دولاراً خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2018/2019. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.146 مليار دينار ايرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 114.588 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.772 مليار دينار، أي أن المحقق ان استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 396.5 مليون دينار عن ذلك المقدر.

في سياق متصل حققت صادرات الكويت من النفط الخام خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي، ولأعلى مستوى منذ 20 أبريل 2017 شهراً.

وحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية «جودي»، ارتفعت صادرات الكويت النفطية نحو 99 ألف برميل، الى 2.12 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2018، من 2.021 مليون برميل يوميا بالشهر المماثل من العام السابق.

وأوضحت جودي، أن حجم صادرات الكويت من النفط الخام زادت بنسبة 2.4 في المئة على أساس شهري بزيادة 50 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.07 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2018..

وبلغ متوسط صادرات الكويت النفطية نحو 2.052 مليون برميل في 2018، مرتفعا من 2.008 مليون برميل يوميا متوسط صادرات 2017، وفق البيانات.

وتمتلك الكويت سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم يصل لـ 101.5 مليار برميل، بحسب تقارير سابقة.

ويعتمد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر رئيس لنحو 80% من الايرادات الحكومية، ويسهم النفط بأكثر من 50 في المئة للناتج المحلي الاجمالي، فيما يشكل نحو 95 في المئة من الصادرات.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 21.5 مليـار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/01/2019 نحو 11.560 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 2.159 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 13.719 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.372 مليار دينار.

