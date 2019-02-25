مال وأعمال

أوضح مجلس الوزراء المصري، أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية ارتفع بنسبة 7%، ليبلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017، مقارنة بـ295.5 مليار يورو عام 2016.

وكشفت مجلس الوزراء المصري أن الصادرات العربية الى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 20%، لتصل الى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017، مقابل 101.2 مليار يورو خلال عام 2016.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، فقد أشار مجلس الوزراء، الى أن حجم التبادل قد شهد ارتفاعاً ليصل الى 28 مليار يورو خلال عام 2017، مقارنة بــ 17.4 مليار يورو خلال عام 2007.

جدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ المصرية تشهد اليوم انطلاق القمة العربية - الأوروبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، بحضور عربي وأوروبي رفيع المستوى.

