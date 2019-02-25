مال وأعمال

عقد مفاوضون أميركيون وصينيون محادثات امتدت لأكثر من سبع ساعات يوم السبت لحل الخلافات التجارية بين البلدين وتفادي حدوث تصعيد في تبادل فرض التعريفات الجمركية والذي أدى بالفعل الى اضطراب التجارة العالمية وابطاء الاقتصاد العالمي وتوتر الأسواق المالية.

وسيلتقي الجانبان من جديد مع سعيهما للتوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية مالم يتم التوصل لاتفاق بحلول أول مارس آذار.

وتم تمديد المحادثات حتى مطلع الأسبوع بعد أن أعلن الجانبان تحقيق تقدم في تضييق شقة الخلافات بينهما.

ومن المقرر أن يغادر الوفد الصيني عائدا الى بكين وذلك حسبما قال شخص مطلع على خط سير الوفد.

وهذه رابع جولة من المفاوضات منذ أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية.

وانتهج ترامب سياسة «أميركا أولا» التي تهدف الى اعادة توازن التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة.

وقال ترامب ان هناك «فرصة جيدة للغاية» لابرام اتفاق وانه عازم على تمديد موعد نهائي لفرض رسوم جمركية يحل في الأول من مارس آذار والالتقاء قريبا بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

