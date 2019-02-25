مال وأعمال

توقع محللون أن تشهد بورصات الخليج مرحلة جديدة من المكاسب الأسبوعية وسط التفاؤل المسيطر على نفسيات المستثمرين حيال موسم التوزيعات السنوية والاتفاق بشأن الحرب التجارية وماراثون الارتفاعات الذي تشهده الأسواق العالمية والنفط.

وبنهاية جلسة الخميس الماضي، ارتفعت معظم الأسواق الخليجية وفي مقدمتها بورصة قطر وأبوظبي ودبي، في مقابل تراجع طفيف للسوق السعودي.

وقال محللون إن العمليات الشرائية المتواصلة على أسهم العقار بالامارات وغيرها من بورصات الخليج تأتي بدعم قوي من الأرباح القوية لأغلب الشركات والآمال بتوزيعات سخية.

ومن المرجح أن تشهد الأسواق الخليجية أداءً يفوق الأسبوع الماضي تفاؤلا بالتصريحات الايجابية التي صدرت بشأن هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومن ثم الاتفاق بشأنها وانهاؤها قبيل الأول من مارس المقبل.

ويسعى الجانبان الى ابرام اتفاق بحلول أول مارس وهو موعد نهاية هدنة مدتها 90 يوماً اتفق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ بأواخر العام الماضي.

ومن أجل عقد صفقة تجارية بين الطرفين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً انه تلقى رسالة من نظيره الصيني شي جين بينغ يدعو خلالها واشنطن وبكين لمضاعفة جهودهما للوصول لنقطة تلاقي بهذا الشأن.

وأشار المحللون الى أن تلك التصريحات الجيدة بهذا الشأن انعكست ايجابياً على أسعار النفط التي ارتفعت واقتربت من حاجز الـ 70 دولاراً بالأسبوع الماضي وهو ما دفع المستثمرين للمتاجرة بأسهم بورصات المنطقة من جديد.

