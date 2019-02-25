مال وأعمال

استقبلت «زين» المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عملائها في مول 360 خلال الفعالية التي نظّمتها يوم الجمعة 22 فبراير على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وذلك بمناسبة حملتها التسويقية الجديدة «كُل زين رابح» وتزامناً مع احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها أقامت هذه الفعالية في إطار حملة «كُل زين رابح» التي أطلقتها مؤخّراً بهدف مُشاركة عملائها فرحة وبهجة أعياد الكويت الوطنية في شهر فبراير من كُل عام، حيث تحرص زين دائماً على إطلاق أكبر الحملات التسويقية التي تتجدد بأجمل وأكبر العروض في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، وذلك لتقديم المفاجآت الأكثر تميّزاً لتواكب فرحة عملائها الذين يمثلون أكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وبينت «زين» أنها قامت من خلال الفعالية التي نظّمتها في مول 360 باستعراض سيارة Range Rover Evoque 2019، وهي واحدة من خمس سيارات ستُقدّمها الشركة كجوائز كبرى لخمس رابحين محظوظين خلال السحب النهائي ضمن حملة «كُل زين رابح»، والتي تستمر حتى يوم الخميس 28 فبراير الحالي، وتُقدّم جوائز فورية قيّمة لجميع العملاء من ذوي الدفع الآجل والمسبق طوال فترة الحملة.

وأضافت الشركة أنها قامت من خلال الفعالية باستضافة حلقة خاصة على الهواء مُباشرةً بتواجد نجوم إذاعة نبض الكويت 88.8 أف أم طلال الياقوت وخالد الأنصاري وأحمد أشكناني وأسامة فودا، حيث تم تنظيم مجموعة من الأنشطة والمُسابقات المميزة التي تمحورت حول حملة «كُل زين رابح»، والتي شارك فيها كُل من المستمعين والجماهير الحاضرة في الفعالية، هذا بالإضافة إلى توزيع العديد من الجوائز القيّمة والأجهزة الذكية للفائزين في المسابقات التي تم تنظيمها وسط أجواء وطنية جميلة، هذا بالإضافة إلى تواجد فرقة أنور الشامي الشعبية التي أحيت الفعالية بأغاني وطنية وتراثية جميلة، وفرقة «أرابيسكا» التي أمتعت الجمهور بوصلاتها الموسيقية المميزة خلال الحفل.

