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«GOFSCO» رعت مؤتمر الكويت الدولي للصحة والسلامة


اختتمت شركة خدمات حقول الغاز والنفط «GOFSCO»، واحدة من أكبر مقدمي الخدمات المتكاملة والمتخصصة في قطاع النفط والغاز في الكويت، رعايتها لمؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثالث للصحة والسلامة والأمن والبيئة تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل. وشارك في الحضور وفد شركة GOFSCO»» يترأسهم المهندس حسام علي معرفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بالاضافة إلى عدد من رؤساء الصحة والسلامة والبيئة في الشركة. وقد جائت مشاركة ورعاية شركة GOFSCO»» للمعرض انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز ثقافة ومفهوم الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة خاصةً في مجال الطاقة ولجعل الشركة في مركزاً أكثر أماناً وأفضل أداءَ. وخلال المؤتمر شارك م. حسام علي معرفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «GOFSCO» في حلقة نقاشية بعنوان «الدور القيادي في تحويل ثقافة الصحة والسلامة والبيئة» والتي هدفت لتوضيح دور القياديين بالشركات والنهج المعتمد لضمان استدامة ثقافة الصحة والسلامة الإيجابية إلى جانب عرض بعض التحديات التي قد تواجه المؤسسات العاملة في قطاعات النفط والغاز والطاقة.


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